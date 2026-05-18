Катару после конфликта США и Ирана потребуются годы для восстановления экономики

Москва18 мая Вести.Катар вынужден будет потратить годы на то, чтобы восстановить экономику после окончания конфликта США и Израиля с Исламской Республикой Иран. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что ближневосточный конфликт парализовал экспорт сжиженного природного газ из Катара, затормозив экономические преобразования, призванные обеспечить рост страны. Критичным стал удар Ирана по СПГ-заводу компании QatarEnergy в Рас-Лаффане. Катар поставлял газ на десятки миллиардов долларов в порты Азии и Европы через Ормузский пролив.

Даже если [Ормузский] пролив откроется завтра, потребуются годы, чтобы вернуться к довоенным объемам производства. По оценкам аналитиков, с начала войны компания QatarEnergy уже потеряла миллиарды долларов, и каждый день, пока пролив остается закрытым, страна теряет еще сотни миллионов из-за недополученной выручки от продаж, а также расходов на фрахтование судов говорится в материале

Кроме того, отмечает издание, Катар прилагал усилия для развития туристического направления, для превращения в "центр международного бизнеса и финансов". Однако с начала конфликта значительно сократилось число туристов, посещающих Катар. Многие транснациональные компании, опасаясь региональной нестабильности, вывезли своих сотрудников из страны.

В марте Всемирный совет по туризму и путешествиям оценил ежедневные потери Ближнего Востока от снижения туристического потока в 600 миллионов долларов, напомнили в издании.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Объединенные Арабские Эмираты убеждали Саудовскую Аравию и Катар принять участие в скоординированных военных действиях против Ирана.