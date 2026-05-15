Катар и Саудовскую Аравию пытались убедить участвовать в войне против Ирана Bloomberg: ОАЭ предлагали Саудовской Аравии координировать действия против Ирана

Москва15 мая Вести.Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) пытались убедить Саудовскую Аравию и Катар принять участие в скоординированных военных действиях против Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, после начала совместных ударов США и Израиля по Ирану президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел серию телефонных разговоров с лидерами ближневосточного региона, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

[Премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая] Мухаммед бен Рашид Аль Мактум был убежден в необходимости коллективного ответного удара, чтобы сдержать Иран, поскольку Исламская Республика в ответ на атаки США и Израиля запустила сотни беспилотников и ракет по странам Персидского залива говорится в публикации

Однако страны Персидского залива заявили, что не считают этот конфликт своей войной. Разногласия, как сказано в материале, привели к ухудшению отношений между ОАЭ и Саудовской Аравией.

Также сообщается, что из-за эскалации на Ближнем Востоке произошло обострение противоречий внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и усилилась региональная напряженность в связи с атаками на энергетическую инфраструктуру ряда стран региона.

5 мая Иран атаковал ОАЭ беспилотниками. Иранская сторона предупреждала Абу-Даби, что даст сокрушительный ответ, если монархия Персидского залива будет провоцировать Тегеран ударами.

Позже, 12 мая, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Вооруженные силы ОАЭ могли нанести ряд ударов по территории ИРИ, в то время как президент США Дональд Трамп объявлял о прекращении огня.