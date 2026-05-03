Axios: война на Ближнем Востоке привела к расколу между ОАЭ и Саудовской Аравией

Раскол между ОАЭ и Саудовской Аравией произошел из-за операции США против Ирана Axios: война на Ближнем Востоке привела к расколу между ОАЭ и Саудовской Аравией

Москва3 мая Вести.Военный конфликт Соединенных Штатов с Ираном привел к расколу между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией. Об этом сообщает портал Axios.

Вашингтон, как сообщили изданию американские чиновники, серьезно обеспокоен тем, что его ключевые союзники в регионе становятся еще более враждебными друг к другу.

Два союзника США находятся в процессе болезненного развода говорится в материале

Подчеркивается, что у ОАЭ и Саудовской Аравии разное отношение к операции Соединенных Штатов и Израиля против Ирана. Первые требуют довести конфликт до конца, а вторые выступают за его скорейшее завершение.

При этом, как отмечается, лидеры стран Персидского залива годами совершенствовали "дубайскую модель", которая была подорвана ударами Ирана.

Накануне стало известно, что ОАЭ полностью открыли свое воздушное пространство. Подчеркивалось, что решение было принято после проведения всесторонней оценки обстановки.