Junge Welt: разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией могут вылиться в конфликт

В Германии обеспокоились "нависшей угрозой" новой войны на Ближнем Востоке Junge Welt: разногласия между ОАЭ и Саудовской Аравией могут вылиться в конфликт

Москва1 мая Вести.Между Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Саудовской Аравией на фоне решения Абу-Даби покинуть ОПЕК нарастает напряженность, которая может перерасти в новый региональный конфликт из-за разногласий в нефтяной сфере. Соответствующий материал опубликован в немецком издании Junge Welt.

Отмечается, что Эмираты стремятся увеличить объемы продаж нефти, считая себя ограниченными квотами, которые в значительной степени устанавливает Эр-Рияд.

Кроме того, между странами обострились давние внешнеполитические разногласия. Издание отмечает, что в первые дни после начала операции США и Израиля против Ирана "совместная оборона скрывала напряженность", однако к настоящему времени ситуация снова становится критической.

Автор статьи полагает, что в Эмиратах усиливаются позиции сторонников более тесного сотрудничества с Вашингтоном и Тель-Авивом, в то время как Эр-Рияд стремится найти баланс в отношениях с Тегераном.

Так что сегодня над (ближневосточным — прим. ред.) регионом … нависла угроза нового конфликта резюмировал обозреватель

1 мая ОАЭ официально вышли из ОПЕК и из расширенного формата ОПЕК+, включающего крупные нефтедобывающие страны, не входящих в исходную организацию.