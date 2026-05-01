ОАЭ официально прекратили членство в ОПЕК и ОПЕК+

Участие ОАЭ в организациях ОПЕК и ОПЕК+ официально прекратилось ОАЭ официально прекратили членство в ОПЕК и ОПЕК+

Москва1 мая Вести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально завершили участие в Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и в расширенном формате ОПЕК+, включающий крупные нефтедобывающие страны, не входящих в исходную организацию.

28 апреля эмиратское государственное информагентство WAM сообщило, что это решение соответствует долгосрочной стратегии страны в энергетической сфере.

Министр энергетики и инфраструктуры страны Сухейль аль-Мазруи связал выход из ОПЕК и ОПЕК+ с фактическим закрытием Ормузского пролива для прохода танкеров, что ограничило поставки нефти на глобальный рынок.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил ИС "Вести", что Москва уважает суверенное право Абу-Даби на такой шаг.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что с учетом текущего дефицита топлива не ожидает ценовой войны на нефтяном рынке в связи с шагом ОАЭ.

Президент США Дональд Трамп поддержал решение Эмиратов, назвав его "прекрасным".

Согласно апрельскому докладу ОПЕК, до обострения конфликта на Ближнем Востоке эта страна занимала третье место в мире по объему добычи нефти в организации после Ирака и Саудовской Аравии.

В рамках ОПЕК+ ОАЭ находились на четвертом месте и входили в группу государств, добровольно ограничивающих добычу этого сырья.

В феврале суточная добыча нефти в Эмиратах составляла 3,4 миллиона баррелей, но после перекрытия Ормузского пролива и ударов по энергетической инфраструктуре она сократилась до 1,9 миллиона баррелей.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью ИС "Вести" предположил, повлияет ли решение Эмиратов выйти из организации на Россию и на стоимость нефти.