Песков: РФ продолжит двусторонние контакты с ОАЭ на фоне их выхода из ОПЕК+ Песков: РФ продолжит сотрудничество с ОАЭ, несмотря на выход страны из ОПЕК+

Москва29 апр Вести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не предупреждали о своем желании выйти из ОПЕК+. Несмотря на это, Россия продолжит свои контакты со страной на двусторонней основе. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что Россия уважает "суверенное решение ОАЭ" о выходе из структуры.

Вместе с тем мы все же считаем, что ОПЕК+ – это структура, которая позволяет балансировать энергорынки мировые. Мы надеемся, что структура дальше продолжит свою работу и мы продолжим свои контакты в рамках этой структуры с нашими партнерами. И также продолжим наши контакты с Эмиратами на двусторонней основе сказал Песков

Решение Абу-Даби о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ вступит в силу 1 мая.