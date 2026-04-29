Москва29 апрВести.Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) не предупреждали о своем желании выйти из ОПЕК+. Несмотря на это, Россия продолжит свои контакты со страной на двусторонней основе. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он подчеркнул, что Россия уважает "суверенное решение ОАЭ" о выходе из структуры.
Вместе с тем мы все же считаем, что ОПЕК+ – это структура, которая позволяет балансировать энергорынки мировые. Мы надеемся, что структура дальше продолжит свою работу и мы продолжим свои контакты в рамках этой структуры с нашими партнерами. И также продолжим наши контакты с Эмиратами на двусторонней основесказал Песков
Решение Абу-Даби о выходе из ОПЕК и ОПЕК+ вступит в силу 1 мая.