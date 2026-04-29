РФ не собирается выходить из ОПЕК+ Песков: Россия не намерена выходить из ОПЕК+

Москва29 апр Вести.Выход из ОПЕК — это суверенное решение ОАЭ, Москва относится к нему с уважением, Россия же покидать объединение не собирается, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Заявление официального представителя Кремля прозвучало на фоне решения ОАЭ покинуть ОПЕК и ОПЕК+.

Нет ответил Песков на соответствующий вопрос

Накануне Объединенные Арабские Эмираты объявили о своем выходе из ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая. Из заявления госагентства WAM следует, что решение было принято после всестороннего анализа производственной политики ОАЭ, а также текущих и будущих мощностей страны.