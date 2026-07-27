Москва27 июлВести.Россия не планирует переходить к полностью замкнутой экономике. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, выступая на форуме "Территория смыслов".
По его словам, суверенная экономика не означает отказ от взаимодействия с внешним миром, и такую позицию ранее неоднократно озвучивал президент России Владимир Путин.
Может ли существовать замкнутая экономика? Теоретически, да. Можно заниматься бортничеством, ходить в лаптях и так далее. Нужно ли это? Нет. Нам нужно супер-будущее. Мы этого достойны, мы можем это сделатьсказал Песков
Ранее президент России Владимир Путин назвал устойчивым состояние российской экономики даже на фоне внешних попыток дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и ряде других секторов.