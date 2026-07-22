Москва22 июл Вести.Президент России Владимир Путин назвал состояние российской экономики устойчивым.

Сразу же в начале нашего совещания отмечу, что состояние отечественной экономики, отраслей экономики, ее ключевых отраслей устойчиво сказал российский лидер, открывая совещание по экономическим вопросам

По его словам, это происходит несмотря на внешние попытки дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом комплексе и ряде других секторов.

Ранее "Ведомости" сообщали, что российская экономика столкнулась с околостагфляционной ситуацией. Об этом говорится в докладе руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКПа Дмитрия Белоусова "Этюд 2. Инфляция и антиинфляционная политика". По его оценке, часть товаров не реагирует на изменения ключевой ставки, тогда как другая часть не растет в цене из-за недостаточного спроса.