Москва22 июл Вести.Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил, что помимо молдавского обладает также гражданством соседней Румынии, назвав это признаком добропорядочного молдаванина.

Как у всякого добропорядочного молдаванина у меня два гражданства - Молдавии и Румынии сказал руководитель правительства в эфире молдавского телеканала ПРО-ТВ

Ранее Тофан рассказывал, что на протяжении многих лет проживал на Украине, где вел бизнес.

Румынское гражданство есть также у президента Молдавии Майи Санду, спикера парламента и лидера правящей Партии действия и солидарности Игоря Гросу, а также у ряда других представителей руководства страны. При этом Санду, Гросу и близкие к ним политики не раз говорили, что в случае проведения референдума высказались бы за упразднение молдавской государственности и объединение республики с Румынией.