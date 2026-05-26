Лукашенко: с ужасом слышу о намерениях Молдавии стать частью другой страны

Москва26 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что с ужасом слышит и воспринимает информацию о том, что Молдавия готова стать частью другой страны. Слова белорусского лидера привел Telegram-канал "Пул Первого".

Свое мнение по этому поводу Лукашенко высказал на встрече с председателем Партии социалистов и бывшим лидером Молдавии Игорем Додоном. Встреча политиков состоялась в Минске.

Откровенно скажу: я, как человек влюбленный в вашу страну (ты это хорошо знаешь), с ужасом это слышу и воспринимаю сказал Лукашенко

Президент Белоруссии также добавил, что независимость и суверенитет дорого стоят. Лукашенко призвал Додона, а также его сторонников не допустить уничтожения Молдавии.

Также во время встречи белорусский лидер, комментируя решение президента Молдавии Майи Санду подписать указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ, заявил, что республике не следует разрывать отношения с прежними партнерами и "резать пуповину" с государствами, с которыми страна долгие годы поддерживала связи.

В январе Санду заявила, что она проголосовала бы за объединение Молдавии с Румынией в случае проведения референдума.