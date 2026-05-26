Москва26 мая Вести.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Молдавии не следует разрывать отношения с прежними партнерами и "резать пуповину" с государствами, с которыми страна долгие годы поддерживала связи. Его слова приводит агентство БЕЛТА.

Так белорусский лидер прокомментировал решение президента Молдавии Майи Санду подписать указы о денонсации учредительных соглашений со странами СНГ.

Не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык сказал Лукашенко на встрече в Минске с бывшим президентом Молдавии Игорем Додоном

Белорусский лидер отметил, что с тревогой воспринимает сообщения о возможной утрате Молдавией своего суверенитета и превращении страны в часть другого государства.

По словам Лукашенко, Минск с уважением относится к молдавскому народу и не хочет терять сложившиеся отношения между странами.