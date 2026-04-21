Молдавскую экономику ждут тяжелые последствия от выхода из СНГ Шойгу предупредил Молдавию о тяжелых экономических последствиях выхода из СНГ

Москва21 апр Вести.Выход Молдавии из Содружества Независимых Государств (СНГ) обернется для нее разрушением экономических связей с Россией и другими странами-участницами. Об этом в интервью "Комсомольской правде" заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

Молдавия уведомила секретариат Содружества о своем выходе 8 апреля. Страна перестанет быть участницей СНГ через год, с апреля 2027 года.

Мы внимательно отслеживали действия руководства страны, не раз говорили, что выход республики из СНГ приведет к разрушению экономических связей как с Россией, так и с другими странами Содружества, то есть произойдет потеря рынка, который был нацелен на Восток прокомментировал Шойгу

По его словам, отказ от взаимодействия в рамках СНГ может привести к обнищанию населения и неустойчивой экономике.

Он подчеркнул, что ранее республика закупала сырье по приемлемым ценам именно в странах Содружества, а после выхода из организации такой возможности не будет. Кроме того, Молдавия лишится возможности беспошлинной торговли в страны, где ее продукция пользовалась спросом.

Ранее в Кремле отреагировали на это решение Кишинева, выразив сожаление.