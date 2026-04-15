Москва15 апр Вести.У Кишинева накопился долг перед СНГ, его сумму, как и все другие вопросы, он будет обсуждать с исполкомом организации, заявил РИА Новости источник в Москве.

В среду министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой сообщил, что его страна выйдет из Содружества независимых государств через год​​​. Уведомление в Минск уже направлено.

Комментируя по просьбе агентства эти высказывания, источник РИА Новости указал, что "через год - это молдавские оценки"

На самом деле Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода заключил он

После победы на президентских выборах в 2020 году Майя Санду провозгласила курс на интеграцию в ЕС. С 2022 года эта страна игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. В феврале 2023 года правительство республики объявило о планах денонсации свыше 120 соглашений, заключенных в рамках СНГ.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение о выходе из СНГ было принято без открытого диалога с молдавским обществом. Его продавили в молдавском парламенте голосами провластного большинства.