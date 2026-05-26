Политолог Светов рассказал, что будет с Молдавией после выхода из СНГ

Москва26 мая Вести.После выхода из Союза независимых государств (СНГ) Молдавию ждет судьба Украины и Прибалтики, которые лишились промышленности и возможности торговли с РФ. Такую точку зрения NEWS.ru высказал политолог и публицист Юрий Светов.

Эксперт отметил, что Кишинев долгое время находился в "промежуточном положении", однако теперь, надеясь ускорить вступление в Евросоюз, решил снять с себя все обязательства перед СНГ.

При этом Молдавия хочет оставить за собой какие-то преференции. По сути, то же самое, что пытается делать Армения. Уходя — уходи. Мы предупреждали, у них перед глазами есть пример Украины, стран Балтии, которые лишились промышленности, возможности пользоваться преимуществами географического положения — торговли с Россией сказал Светов

По его словам, массовый отток молдаван в Европу стал причиной перемен в политическом ландшафте страны. Именно те граждане Молдавии, отмечает Светов, которые уехали на заработки в государства ЕС, избрали президентом Майю Санду и голосуют за евроинтеграцию на парламентских выборах.

26 мая Исполком Содружества Независимых Государств (СНГ) получил уведомление от Молдавии о выходе из ряда ключевых соглашений. Как отметил генсек СНГ Сергей Лебедев, процедура уже запущена и займет один год.