Лебедев сообщил о запуске процедуры по выходу Молдавии из СНГ

Москва26 мая Вести.Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств (СНГ) получил уведомление от Молдавии о выходе из ряда ключевых соглашений. Об этом сообщил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Выступая на круглом столе, посвященном 35-летию СНГ, Лебедев отметил, что процедура уже запущена и займет один год.

Молдова уведомила нас. Процедуру мы запустили. Она продлится целый год. Но также прозвучала заявка от Кишинева, что он желает остаться в экономическом сотрудничестве СНГ сказал он

Ранее президент Молдавии Майя Санду одобрила выход страны из базовых документов Содружества – соглашения о создании СНГ, устава организации и Алма-Атинской декларации. Соответствующие решения уже вступили в силу, после чего Кишинев официально уведомил исполком.

Российская сторона прокомментировала решение, отметив, что сожалеет о выходе Молдавии.