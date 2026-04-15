Молдавия объявила о выходе из СНГ, она перестанет быть членом 8 апреля 2027 года

Москва15 апр Вести.Молдавия уведомила Минск о выходе из Содружества Независимых Государств 8 апреля, через год страна перестанет быть частью СНГ. Об этом журналистам сообщил вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшой.

8 апреля президент Молдавии Майя Санду подписала указы о денонсации учредительных соглашений со странами Содружества​​​.

После подписания решений о денонсации соглашений, 8 апреля было направлено уведомление в секретариат в Минске, и мы получили подтверждение о его получении заявил Попшой

Министр уточнил, что Молдавия должна покинуть Содружество через год, 8 апреля 2027 года.

С 2022 года Кишинев игнорирует заседания СНГ и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Президент республики Майя Санду заявляла, что Молдавия продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами. Оппозиция критикует курс молдавских властей на разрыв соглашений Содружества, указывая на риски для экономических связей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничным решение Молдавии о выходе из СНГ. По ее словам, особый цинизм заключается в том, что это решение принято без открытого диалога с молдавским обществом. Его продавили в молдавском парламенте голосами провластного большинства, считает российский дипломат.