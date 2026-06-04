FP: в мире существуют всего четыре великие державы

На Западе назвали четыре великие мировые державы FP: в мире существуют всего четыре великие державы

Москва4 июн Вести.В мире существуют лишь четыре великие державы – Россия, США, Китай и Великобритания, пишет американское издание Foreign Policy.

Авторы материала опираются на подход кембриджского профессора Брендана Симмонса, который среди признаков великих держав называет самостоятельность, влияние на события в мире, обладание значимыми ресурсами, ядерный потенциал и жизнеспособность.

Согласно материалу, одной лишь сильной экономики недостаточно для статуса великой державы, такая страна должна быть способна навязывать свою волю другим государствам и отстаивать свои интересы далеко за пределами границ.