Москва4 июнВести.В мире существуют лишь четыре великие державы – Россия, США, Китай и Великобритания, пишет американское издание Foreign Policy.
Авторы материала опираются на подход кембриджского профессора Брендана Симмонса, который среди признаков великих держав называет самостоятельность, влияние на события в мире, обладание значимыми ресурсами, ядерный потенциал и жизнеспособность.
Согласно материалу, одной лишь сильной экономики недостаточно для статуса великой державы, такая страна должна быть способна навязывать свою волю другим государствам и отстаивать свои интересы далеко за пределами границ.