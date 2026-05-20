Москва20 мая Вести.Россия и Китай демонстрируют стремление к формированию многополярного мирового порядка и отходу от системы, возглавляемой США, пишет Bloomberg.

Издание указало на совместную декларацию Москвы и Пекина о продвижении многополярности, а также на заявление председателя КНР Си Цзиньпина, который ранее отметил, что РФ и Китай должны "построить более справедливую и разумную систему глобального управления" перед лицом "безудержной односторонней гегемонии".

Примечательно, что Россия и Китай подписывают декларацию о продвижении многополярного мирового порядка. Конечно, стремление обеих стран к максимальной фрагментации мира и, в частности, к отказу от мирового порядка под руководством США хорошо известно. Но это было открыто продемонстрировано в сегодняшних комментариях и встречах — всего через несколько дней после того, как Си Цзиньпин принимал [главу Белого дома Дональда] Трампа говорится в тексте

По оценке Bloomberg, несмотря на временное улучшение отношений между США и Китаем, Пекин в долгосрочной перспективе остается настроен на соперничество с Вашингтоном.

Ранее депутат Юрий Афонин заявил, что совместную декларацию РФ и КНР о становлении многополярного мира будут изучать в учебниках. Он подчеркнул, что документ представляет большое значение.