Sohu: ослабление гегемонии США ведет к усилению России и Японии Sohu: Россия и Япония расширяют свое влияние

Москва1 мая Вести.По мере снижения глобального влияния Соединенных Штатов на международной арене наблюдается процесс перераспределения геополитического веса, в который активно вовлекаются другие ведущие державы. Как отмечает китайское издание Sohu, в сложившихся условиях Россия и Япония встали на путь реализации стратегий, направленных на усиление своих позиций, что неизбежно ведет к качественному изменению глобального ландшафта.

Россия, невзирая на санкционное давление, планомерно восстанавливает стратегическое присутствие в Евразии, укрепляя сотрудничество с партнерами в Центральной Азии и расширяя энергетические инициативы. В публикации подчеркивается, что Москва эффективно наращивает военный потенциал и разрабатывает новейшие виды вооружений, что обеспечивает ей стратегическое преимущество в ряде ключевых регионов, включая Арктику, Ближний Восток и Восточную Европу. Авторы Sohu отмечают, что Москва "участвует в формировании многополярной системы", стремясь укрепить свою роль в качестве одного из центров силы.

Одновременно с этим Япония демонстрирует отход от традиционного пацифистского курса, взяв прямой вектор на ускоренную милитаризацию. В текущем году правительство Токио пошло на беспрецедентные меры, сняв действующие десятилетиями ограничения на экспорт оборонных технологий и продукции военного назначения. Участие сил самообороны Японии в совместных маневрах с США, Австралией и Филиппинами свидетельствует, по мнению экспертов, о переходе страны к "активной интервенционной стратегии" в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Эксперты Sohu предупреждают, что данные изменения могут спровоцировать "цепную реакцию" и повысить общую конфликтогенность на мировой арене. В Москве ранее неоднократно давали оценку текущему состоянию двустороннего диалога.

В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что отношения между Москвой и Токио "прошли точку невозврата". Дальнейшее развитие ситуации, как полагают авторы Sohu, будет зависеть от того, удастся ли мировому сообществу задействовать механизмы сдерживания, такие как глобальная экономическая интеграция и институты международного права, для предотвращения радикальных сценариев.