РФ углубила сотрудничество со странами АСЕАН после атаки США на Иран RS: атака США на Иран позволила углубить сотрудничество РФ со странами АСЕАН

Москва28 июн Вести.Президент США Дональд Трамп, приняв решение атаковать Иран, дал России возможность укрепить сотрудничество со странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На это указал Responsible Statecraft.

Авторы статьи отметили, что в обычных обстоятельствах саммит Россия-АСЕАН прошел бы незамеченным. Однако глобальный энергетический кризис, вызванный войной США и Ирана, придал съезду геостратегические значение.

Журналисты напомнили, что эскалация на Ближнем Востоке нанесла большой ущерб странам региона и Юго-Восточной Азии, особенно после перекрытия Ормузского пролива. США отказались оказать поддержку пострадавшим азиатским государствам, и образовавшийся вакуум заполнила Россия. Это позволило ей найти больше точек соприкосновения со странами региона на саммите в Казани. Кроме того, в глазах членов АСЕАН Москва выглядит более предсказуемым и надежным партнером в отличие от США.

Способствуя глобальному энергетическому шоку, предлагая лишь ограниченную помощь уязвимым государствам Юго-Восточной Азии, а затем резко возобновив санкции против российской нефти, администрация Трампа создала условия, позволяющие Кремлю представлять себя полезным и отзывчивым партнером говорится в публикации

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что ряд азиатских стран, ранее занимавших аккуратную позицию в отношении России, стали активно двигаться в направлении сотрудничества с Москвой.