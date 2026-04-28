RS: конфликты с Россией и Ираном привели к росту цен на нефть

Давление на Россию и Иран обернулось нефтяным шоком для мира RS: конфликты с Россией и Ираном привели к росту цен на нефть

Москва28 апр Вести.Конфликты на Украине и на Ближнем Востоке продемонстрировали риски противостояния с государствами, обладающими значительными нефтяными ресурсами. Как отмечает издание Responsible Statecraft, такие страны, как Россия и Иран, способны поддерживать устойчивость своих экономик за счет доходов от экспорта энергоносителей даже в условиях санкционного давления.

Обе страны обладают значительными природными ресурсами, из которых они могут получать денежные потоки для поддержания своей деятельности во время противостояния с Западом говорится в материале

Кроме того, военные и политические кризисы с участием нефтедобывающих государств неизбежно приводят к росту мировых цен на нефть, что влияет на глобальную экономику.

Отдельное внимание уделяется дипломатической активности Ирана. На фоне отсутствия представителей США на переговорах в Исламабаде иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи продолжил серию международных визитов, посетив Оман и Санкт-Петербург.

По данным издания, Россия и Иран продемонстрировали устойчивость перед санкциями и эмбарго, что стало неожиданностью для международного сообщества.

Ранее газета Politico заявила, что ситуация вокруг Ирана показала слабые места в обороне НАТО в случае якобы возможного конфликта с Россией.