Москва24 апр Вести.Если конфликт на Ближнем Востоке приведет к отказу от нефтедоллара, это станет ударом для США. Такое мнение ИС "Вести" высказал генеральный директор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он сказал, что сейчас Иран держит арабские страны в напряжении.

С арабскими странами… Они сказали: давайте в юанях мы будем [производить расчеты]. А сейчас, если конфликт Соединенных Штатов Америки и Ирана приведет к отказу от нефтедоллара? Это будет колоссальный удар. И Иран держит эти арабские страны в нервозном состоянии. В Эмиратах, в Катаре, в Кувейте, в Саудовской Аравии 100 миллионов человек зависит от питьевой воды, которая получается в результате опреснения морской. И вот эти установки грандиозные, опреснители, ни одна из этих установок не защищена ни одной противовоздушной системой. Стоит Ирану попасть во все опреснители, и жизнь в этих "дубаях" закончится навсегда. 100 миллионов человек должны будут рвануть [куда-то] с этого континента. У них стратегические запасы питьевой воды - примерно на 5 дней. Вот это ужас. И эта уязвимость, конечно, должна подталкивать их к какому-то разумному требованию к Соединенным Штатам Америки сказал Ремчуков

Он добавил, что миру грозят серьезные пертурбации.

Сам факт, что разрушаются даже механизмы оплаты, безусловно, это предвестник очень серьезной пертурбации в мире. И самое главное, что утрата долларом функции резервной валюты и падение доллара, потому что там риски очень большие из-за большой задолженности – это, конечно, риски для всех для нас, потому что тогда произойдет переоценка ценностей всех активов в мире, потому что у вас нет больше средств сбережения заявил эксперт.

Ранее он высказал мнение, что война с Ираном пошла не по тому плану, что был у США и Израиля. Ремчуков назвал истинные цели переговоров для США и Ирана, а также констатировал столкновение американцев в Иране с новой реальностью после захвата Николаса Мадуро в Венесуэле.