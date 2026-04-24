Москва24 апрВести.Конфликт на Ближнем Востоке подорвал дипломатические инструменты, которые исторически лежали в основе усилий по нераспространению ядерного оружия. Об этом сообщил американский журнал The National Interest (NI).
Враждебные отношения с Ираном могут ускорить развитие ядерных программ на Ближнем Востоке и во всем миреотмечается в статье
При этом война в Иране, как подчеркивается, стала определяющим моментом для глобальной безопасности.
Государства, наблюдающие за конфликтом, могут прийти к выводу, что даже при соблюдении всех договоренностей внешние игроки все равно могут прибегнуть к силовому давлению. И наоборот: страны, рассматривающие возможность будущих переговоров, могут опасаться, что уступки, сделанные сегодня, обесценятся в результате завтрашних геополитических измененийговорится в материале
При этом издание отмечает, что крупные военные конфликты иногда приводили к прорывам в области контроля над вооружениями. Поэтому текущая эскалация на Ближнем Востоке может побудить государства к изучению новых региональных архитектур безопасности.
Накануне президент США Дональд Трамп исключил возможность использования ядерного оружия в конфликте с Тегераном. При этом он отметил, что намерен не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия, даже если это приведет к значительному повышению цен на нефть.