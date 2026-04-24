NI: война в Иране может ускорить развитие ядерных программ во всем мире

NI: развитие ядерных программ во всем мире может ускориться из-за войны в Иране NI: война в Иране может ускорить развитие ядерных программ во всем мире

Москва24 апр Вести.Конфликт на Ближнем Востоке подорвал дипломатические инструменты, которые исторически лежали в основе усилий по нераспространению ядерного оружия. Об этом сообщил американский журнал The National Interest (NI).

Враждебные отношения с Ираном могут ускорить развитие ядерных программ на Ближнем Востоке и во всем мире отмечается в статье

При этом война в Иране, как подчеркивается, стала определяющим моментом для глобальной безопасности.

Государства, наблюдающие за конфликтом, могут прийти к выводу, что даже при соблюдении всех договоренностей внешние игроки все равно могут прибегнуть к силовому давлению. И наоборот: страны, рассматривающие возможность будущих переговоров, могут опасаться, что уступки, сделанные сегодня, обесценятся в результате завтрашних геополитических изменений говорится в материале

При этом издание отмечает, что крупные военные конфликты иногда приводили к прорывам в области контроля над вооружениями. Поэтому текущая эскалация на Ближнем Востоке может побудить государства к изучению новых региональных архитектур безопасности.

Накануне президент США Дональд Трамп исключил возможность использования ядерного оружия в конфликте с Тегераном. При этом он отметил, что намерен не допустить появления у Исламской Республики ядерного оружия, даже если это приведет к значительному повышению цен на нефть.