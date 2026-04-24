Ремчуков: США и Иран торгуются в переговорах, чтобы подать итоги как свою победу

Ремчуков назвал истинные цели переговоров США и Ирана Ремчуков: США и Иран торгуются в переговорах, чтобы подать итоги как свою победу

Москва24 апр Вести.Руководство Ирана и администрация президента США Дональда Трампа оказались в похожем положении в ходе переговоров. Им нужно выставить итоговое соглашение как победу для своих обществ. Об этом ИС "Вести" заявил главный редактор "Независимой газеты" Константин Ремчуков.

Он подчеркнул, что иранской переговорной команде нужно принимать принципиальные решения, но процесс согласования идет долго.

У Трампа вопрос компромисса с собственным обществом. У иранского руководства - то же самое. На что они пойдут? И они торгуются. Со стороны Ирана новая команда фактически должна принимать принципиальные решения, очень сложно идет процесс согласования. Но они демонстрируют решимость затягивать конфликт, не сдаваться, заявлять о победе пояснил Ремчуков

Ранее Иран подтвердил, что получил новые предложения по переговорам с США от посредника из Пакистана. Однако дата следующей встречи двух делегаций до сих пор не объявлена.