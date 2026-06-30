Москва30 июн Вести.Одна часть Ирана скептически относится к переговорам с США, а другая настроена продолжать диалог. Кто возьмет верх – покажет время, заявил ИС "Вести" журналист-международник Аббас Джума.

По его словам, иранцев злит, что американцы ведут себя как победители в этом вооруженном конфликте.

Более того, мы видим, что этот процесс происходит на фоне периодических стычек, локальных, не перерастающих в новый раунд полномасштабного военного боестолкновения, но тем не менее по Ирану наносятся удары, Корпус стражей исламской революции отвечает, захватываются суда, которые не считаются с новыми правилами прохода по Ормузскому проливу. И вот тут, да, новый переговорный трек. Или, скажем так, очередной этап вот этого трека, который мы наблюдаем с момента окончания, да, боевых действий, активной фазы боевых действий, подписания меморандума о взаимопонимании сказал Джума

Иран в вопросе отношения к переговорам с американцами разделен на два лагеря, считает эксперт.

Один лагерь, который скептически настроен по отношению к переговорам и к Штатам, и второй лагерь, который в общем-то намерен продолжать диалог во что бы то ни стало. Полагаю, что вариантов два: либо диалог, либо война. И вот представители этого, ну, назовем так, силового блока… людей, скептически относящихся к США, они с вот этим реформаторским таким, договороспособным лагерем… пришли на определенном этапе к некому консенсусу… Там демократия, там плюрализм мнений, там идет активная борьба внутри власти… И вот кто в итоге возьмет верх - покажет время. Чем более нагло ведут себя Штаты, когда сенаторы всякие, да, паршивые говорят то, что они говорят, они, не знаю, ведая того или нет, но в общем-то льют воду… на мельницу тех, кто считает, что никаких переговоров быть не должно отметил Джума

Ранее посол Ирака в России Абдул-Карим Хашим Мустафа заявил, что Ирак при необходимости может выступить в качестве площадки для переговоров между представителями США и Ирана.