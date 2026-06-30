Посол Мустафа: Ирак готов провести у себя переговоры между Ираном и США

Посол Ирака заявил о готовности страны принять переговоры Ирана и США Посол Мустафа: Ирак готов провести у себя переговоры между Ираном и США

Москва30 июн Вести.Ирак при необходимости может выступить в качестве площадки для переговоров между представителями США и Ирана, заявил посол Ирака в России Абдул-Карим Хашим Мустафа в интервью ТАСС.

В 2014 году Ирак принял первые непрямые переговоры между США и Ираном. Так что Ирак всегда готов сыграть эту роль, но это зависит от желания двух партнеров - США и Ирана приводит ТАСС слова посла Ирака

Сейчас посредниками между сторонами конфликта на Ближнем Востоке выступают Катар и Пакистан.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран готов соблюдать условия договоренностей с Вашингтоном, если США сами выполнят то, что обязались сделать в рамках согласованных документов.

В ночь на 18 июня представители Тегерана и Вашингтона подписали меморандум, который предусматривает завершение конфликта, начавшегося 28 февраля 2026 года.

Документ также устанавливает сроки снятия морской блокады США и восстановления судоходства в Ормузском проливе.

Среди других ключевых положений соглашения - обязательство Ирана не разрабатывать ядерное оружие, обсуждение иранской ядерной программы, а также проведение переговоров в течение 60 дней для достижения соглашения, которое должно привести к снятию антииранских санкций.