Иран и США согласовали "дорожную карту" по выходу на финальное соглашение

Посредники заявили о согласовании США и Ираном выхода на финальное соглашение Иран и США согласовали "дорожную карту" по выходу на финальное соглашение

Москва22 июн Вести.Катар и Пакистан, выступающие посредниками на переговорах США и Ирана, объявили о согласовании плана действий, который позволит сторонам конфликта в течение двух месяцев выйти на заключение финального соглашения.

Соответствующая информация содержится в совместном заявлении двух стран, опубликованном Министерством иностранных дел Катара.

Комитет высокого уровня согласовал дорожную карту в целях достижения окончательного соглашения в течение 60 дней … Между сторонами налажена линия связи для предотвращения инцидентов и недопонимания с целью обеспечения безопасного прохождения торговых судов через Ормузский пролив следует из совместного заявления

Ранее Катар и Пакистан объявили о завершении первого раунда американо-иранских переговоров в швейцарском Бюргенштоке, посвященных выполнению меморандума о взаимопонимании. Технические консультации сторон по всем вопросам продолжатся до конца недели.

Участники переговоров также договорились об образовании Комитета высокого уровня для контроля за переговорами. Ожидается, что эта структура будет осуществлять политический надзор за процессом посредничества, перед ней будут регулярно отчитываться главы делегаций США и Ирана.

Переговорные команды согласовали создание группы для обеспечения условий прекращения боевых действий в Ливане, к которой планируется привлечь представителей Бейрута.