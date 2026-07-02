В Катаре назвали сроки новых обсуждений соглашения между Вашингтоном и Тегераном

МИД Катара: США и Иран вернутся к обсуждению меморандума после похорон Хаменеи В Катаре назвали сроки новых обсуждений соглашения между Вашингтоном и Тегераном

Москва2 июл Вести.Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари подтвердил, что следующая встреча посредников с представителями Соединенных Штатов и Ирана по обсуждению меморандума между странами будет запланирована после окончания похорон бывшего верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи.

Он сообщил об этом в социальной сети X.

В публикации отмечается, что посредники из Катара и Пакистана завершили раунд отдельных встреч с участниками переговоров от США и Ирана в Дохе. По словам аль-Ансари, в ходе обсуждения вопросов, касающихся меморандума о взаимопонимании между странами, подписанного в Исламабаде, был достигнут "позитивный прогресс" с учетом итогов саммита в Швейцарии на озере Люцерн.

Стороны (США и Иран – прим. ред.) договорились продолжить переговоры в ближайшее время, а дата следующей встречи будет определена в кратчайшие сроки после завершения траурных мероприятий, связанных с кончиной бывшего верховного лидера Ирана (Али Хаменеи – прим. ред.) написал аль-Ансари

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации сообщило, что специальные посланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели позитивные переговоры по иранской сделке с региональными лидерами в Катаре. По данным агентства, технические переговоры Вашингтона и Тегерана продвигаются.