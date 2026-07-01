Bloomberg: Уиткофф и Кушнер провели позитивные переговоры по иранской сделке Bloomberg: технические переговоры Вашингтона и Тегерана продвигаются

Москва1 июл Вести.Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер провели позитивные переговоры по иранской сделке с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры Вашингтона и Тегерана продвигаются. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника американской администрации.

Источник агентства также отметил, что прогресс наблюдается на встречах, проводимых представителями более низкого уровня.

Американские переговорщики Джаред Кушнер и Стив Уиткофф провели позитивные обсуждения с региональными лидерами в Катаре, а технические переговоры с Ираном продвигаются вперед говорится в материале

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Уиткофф и Кушнер поедут в Доху на переговоры с иранской стороной.

Между тем газета The Wall Street Journal (WSJ) написала, что Трамп решил придерживаться дипломатического пути в разрешении конфликта с Ираном.