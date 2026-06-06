Уиткофф и Кушнер встретились в ядерной лаборатории США для обсуждения Ирана Axios: Уиткофф и Кушнер провели переговоры по Ирану в ядерной лаборатории США

Москва6 июн Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и американский бизнесмен, зять главы Белого дома Джаред Кушнер провели в четверг консультации в ядерной Национальной лаборатории в Ок-Ридже (штат Теннесси) в рамках переговорного процесса с Ираном, сообщает портал Axios со ссылкой на анонимных чиновников.

Отмечается, что назначенцы президента США Дональда Трампа в лаборатории встретились со специалистами-атомщиками, которые до этого уже принимали участие в переговорах с Тегераном в Омане.

Встреча в Ок-Ридже не означает, что сделка [с Ираном] состоится. Однако это знак того, что переговоры находятся на очень серьезном этапе, и есть хороший шанс добиться успеха, и мы хотим быть готовы сказал изданию неназванный американский чиновник

Одной из целей визита переговорщиков, по данным собеседников портала, была консультация с ключевыми американскими экспертами в ядерной сфере, которые знают, "как осуществить технически то, что будет охватывать договоренность с Ираном".

Национальная лаборатория в Ок-Ридже – один из главных ядерных научно-исследовательских центров США, основанный в 1943 году в рамках Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы. Именно здесь в годы Второй мировой войны было налажено первое в мире промышленное производство обогащенного урана.

Ранее Трамп заявил о "большом успехе" в переговорах с Исламской Республикой. По его словам, власти Ирана согласились отказаться от ядерного оружия, а также условились с Соединенными Штатами о проведении совместных раскопок запасов обогащенного урана. При этом стороны продолжают обмениваться ударами по судам.