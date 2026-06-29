Москва29 июнВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе поедут в Доху на переговоры с иранской стороной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Ранее Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что представители Ирана запросили встречу и она запланирована на завтрашний день в Дохе.
Иран запросил встречу на этой неделе, так что спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер полетят в Доху на встречи высокого уровнясказала Ливитт, слова которой приводит ТАСС
По словам пресс-секретаря Белого дома, помимо этого в Дохе пройдут технические переговоры.