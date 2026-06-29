Уиткофф и Кушнер на этой неделе поедут в Доху на переговоры с Ираном

Уиткофф и Кушнер на этой неделе поедут на переговоры с Ираном в Дохе Уиткофф и Кушнер на этой неделе поедут в Доху на переговоры с Ираном

Москва29 июн Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер на этой неделе поедут в Доху на переговоры с иранской стороной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social сообщил, что представители Ирана запросили встречу и она запланирована на завтрашний день в Дохе.

Иран запросил встречу на этой неделе, так что спецпосланник Уиткофф и Джаред Кушнер полетят в Доху на встречи высокого уровня сказала Ливитт, слова которой приводит ТАСС

По словам пресс-секретаря Белого дома, помимо этого в Дохе пройдут технические переговоры.