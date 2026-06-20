Москва20 июнВести.Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф направляется в Швейцарию на фоне потенциальных переговоров Вашингтона с Тегераном. Об этом пишет портал Axios.
Зять американского лидера Джаред Кушнер, как отмечается, уже находится в Швейцарии.
Уиткофф направляется в Швейцарию, где, как ожидается, состоится первый раунд переговоров с Ираном о потенциальной ядерной сделкеговорится в материале
Накануне президент США Дональд Трамп выразил надежду, что Вашингтон и Тегеран смогут решить все вопросы в течение 60-дневных переговоров.
Глава Белого дома подчеркнул, что в противном случае Штатам придется "принять меры".