Трамп считает, что США и Иран смогут договориться в течение 60 дней Трамп надеется, что США не придется возобновлять войну с Ираном

Москва19 июн Вести.Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп надеется, что Вашингтон и Тегеран смогут решить все вопросы в течение 60-дневных переговоров и возобновлять боевые действия не будет нужды. Американский лидер заявил об этом в ходе выступления на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

Глава Белого дома отметил, что в противном случае США придется "принять меры".

И теперь у нас есть соглашение, подписанное вчера вечером: у нас есть 60 дней, чтобы договориться. В противном случае мы примем меры, которые их не порадуют, но я не думаю, что дело до этого дойдет. Полагаю, все будет очень хорошо сказал Трамп

Ранее телеканал Fox News сообщил, что Вашингтон не планирует сокращать свои силы в регионе, пока не будет заключена окончательная сделка с Тегераном. Это означает, что две авианосные ударные группы США останутся в регионе.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. В соглашении также определяются сроки, когда Вашингтон снимет морскую блокаду, а Тегеран восстановит судоходство в Ормузском проливе.