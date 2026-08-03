Президент США призвал Тегеран использовать "последний шанс" для мира Трамп сделал предупреждение Ирану в ходе двусторонних переговоров

Москва3 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что текущий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном является "последним шансом" для иранского руководства пойти на соглашение и урегулировать двусторонний кризис.

Заявление американского лидера прозвучало на фоне продолжающихся контактов при посредничестве третьих стран, направленных на деэскалацию обстановки в регионе и обеспечение безопасности на ключевых морских маршрутах.

В Вашингтоне подчеркивают, что ожидают от Ирана конкретных шагов по выполнению требований США, в противном случае американская сторона готова вернуться к жесткому давлению.