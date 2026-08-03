Трамп: переговоры с США будут для Ирана шансом избежать "обезглавливания"

Трамп назвал переговоры с США шансом для Ирана избежать "обезглавливания" Трамп: переговоры с США будут для Ирана шансом избежать "обезглавливания"

Москва3 авг Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что для Тегерана переговоры с Вашингтоном представляют последнюю возможность избежать удара по руководству Исламской Республики.

Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, уточнил ТАСС.

Я хочу в полной мере дать им последний шанс перед обезглавливанием. То, что мы запланировали, по-прежнему планируем, очень трудно сделать. Посмотрим, что будет сказал Трамп

При этом, по словам президента США, он бы предпочел "не осуществлять такую масштабную атаку на государство". Трамп выразил надежду на то, что иранские власти "опомнятся".

Ранее американский лидер выразил уверенность, что Ормузский пролив будет полностью открыт для международного судоходства в ближайшее время, а именно — к началу вторника, 4 августа.