Москва3 авгВести.Президент США Дональд Трамп заявил, что для Тегерана переговоры с Вашингтоном представляют последнюю возможность избежать удара по руководству Исламской Республики.
Об этом американский лидер заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, уточнил ТАСС.
Я хочу в полной мере дать им последний шанс перед обезглавливанием. То, что мы запланировали, по-прежнему планируем, очень трудно сделать. Посмотрим, что будетсказал Трамп
При этом, по словам президента США, он бы предпочел "не осуществлять такую масштабную атаку на государство". Трамп выразил надежду на то, что иранские власти "опомнятся".
Ранее американский лидер выразил уверенность, что Ормузский пролив будет полностью открыт для международного судоходства в ближайшее время, а именно — к началу вторника, 4 августа.