Москва3 авг Вести.Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Ормузский пролив будет полностью открыт для международного судоходства в ближайшее время, а именно — к началу вторника.

Мы говорим о том, чтобы пролив был открыт буквально завтра. Это фаза номер один заявил глава Белого дома в общении с журналистами

Напомним, обеспечение безопасности морских перевозок в этом регионе является одним из ключевых пунктов текущих дипломатических усилий и переговоров, ведущихся при посредничестве третьих сторон.