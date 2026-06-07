Москва7 июнВести.Президент США Дональд Трамп полагает, что Организация Объединенных Наций (ООН) способна помочь открытию Ормузского пролива, заявила заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.
В открытии Ормузского пролива заинтересованы многие страны, отметила Брюс.
Президент США [Дональд Трамп] придает большое значение ООН, он знает, какой у нее потенциалподчеркнула Брюс
Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют сразу после подписания меморандума между США и Ираном.
Между тем газета The New York Times написала, что военные США в мае сопроводили более 100 судов через Ормузский пролив.