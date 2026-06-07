Постпредство США: Трамп считает, что ООН может помочь в открытии Ормуза Брюс: ООН может содействовать открытию Ормузского пролива, считает Трамп

Москва7 июн Вести.Президент США Дональд Трамп полагает, что Организация Объединенных Наций (ООН) способна помочь открытию Ормузского пролива, заявила заместитель постпреда США при ООН Тэмми Брюс в интервью телеканалу Fox News.

В открытии Ормузского пролива заинтересованы многие страны, отметила Брюс.

Президент США [Дональд Трамп] придает большое значение ООН, он знает, какой у нее потенциал подчеркнула Брюс

Трамп заявил, что Ормузский пролив откроют сразу после подписания меморандума между США и Ираном.

Между тем газета The New York Times написала, что военные США в мае сопроводили более 100 судов через Ормузский пролив.