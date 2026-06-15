Москва15 июнВести.Ормузский пролив откроют 19 июня "для целей разминирования" после того, как США и Иран подпишут соглашение, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
Соглашение принесет мир и безопасность всему Ближнему Востоку, отметил Трамп.
С открытием Ормузского пролива после подписания сделки в пятницу для целей разминирования нефть вновь потечет в обе стороны для региона и миразаявил Трамп
Президент США заявил, что США и Иран заключили сделку.
В МИД Ирана подтвердили, что работа над меморандумом о взаимопонимании между США и Ираном завершена.