Москва15 июн Вести.Ормузский пролив откроют 19 июня "для целей разминирования" после того, как США и Иран подпишут соглашение, заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Соглашение принесет мир и безопасность всему Ближнему Востоку, отметил Трамп.

С открытием Ормузского пролива после подписания сделки в пятницу для целей разминирования нефть вновь потечет в обе стороны для региона и мира заявил Трамп

Президент США заявил, что США и Иран заключили сделку.

В МИД Ирана подтвердили, что работа над меморандумом о взаимопонимании между США и Ираном завершена.