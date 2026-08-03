Москва3 авг Вести.Президент США Дональд Трамп обвинил руководство Ирана в двуличии и заявил, что его устроит либо сделка с Тегераном, либо его полная капитуляция.

Трамп утверждает, что несмотря на заявления Тегерана об отсутствии диалога, переговоры идут. При этом, по словам американского президента, иранская сторона "умоляет" о встрече.

Иранское руководство невероятно двулично! Они просят о встрече, кто-то сказал бы "умоляют", начинаются переговоры, а они открыто и гордо заявляют, что не ведут никаких дискуссий, что они ни о чем не говорят и имеют дело только с Оманом написал Трамп в Truth Social

Он добавил, что Иран "ничего не получит, пока не будет сделки или полной капитуляции".

Ранее Трамп заявил журналистам, что США и Иран ведут диалог в формате переговоров. Позже официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что Тегеран продолжает диалог по Ормузскому проливу только с Оманом, переговоры с США не ведутся.

США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану. Иран назвал атаки США серьезным нарушением достигнутых договоренностей и начал наносить ответные удары по американским базам на Ближнем Востоке.