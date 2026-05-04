Трамп анонсировал операцию по выводу застрявших в Ормузском проливе судов Трамп: США обеспечат проход судов через Ормузский пролив утром 4 мая

Москва4 мая Вести.Операция "Проект Свобода" по выводу судов из Ормузского пролива стартует 4 мая, заявил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер уточнил, что выводить суда из пролива военнослужащие Вооруженных сил страны начнут в понедельник утром по ближневосточному времени.

Трамп добавил, что ранее Белый дом получил обращения из "стран со всего мира" с просьбой помочь освободить их суда, которые оказались заблокированы в Ормузском проливе в результате произошедшей в конце февраля эскалации на Ближнем Востоке.

На благо Ирана, стран Ближнего Востока и Соединенных Штатов мы сообщили этим государствам, что безопасно проведем их суда из этого блокированного водного пути, чтобы они могли свободно и полноценно продолжить следовать своим курсом написал президент США в соцсети Truth Social

До этого стало известно, что Трамп недоволен последним предложением Ирана, касающегося урегулирования конфликта, что ослабило надежды на его разрешение.