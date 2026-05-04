WSJ: суда будут двигаться через Ормузский пролив без сопровождения военных США

WSJ узнала подробности инициативы Трампа о проходе судов через Ормузский пролив WSJ: суда будут двигаться через Ормузский пролив без сопровождения военных США

Москва4 мая Вести.Анонсированная президентом США Дональдом Трампом операция "Проект Свобода", направленная на обеспечение прохода коммерческих судов через Ормузский пролив, не предусматривает их сопровождения кораблями американских Военно-морских сил (ВМС).

Об этом написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного представителя администрации Белого дома.

По сведениям издания, "Проект Свобода" представляет собой механизм координации между странами, страховыми компаниями и организациями, которые осуществляют грузоперевозки, для обеспечения прохода судов через пролив.

На данный момент (объявленная Трампом операция – прим. ред.) не предполагает задействования кораблей США для сопровождения судов через пролив пишет WSJ

Вечером 3 мая американский лидер назначил на утро понедельника начало операции "Проект Свобода", целью которой является обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Трамп добавил, что в случае любого вмешательства американские военные готовы применить силу.

Со своей стороны, в Тегеране предупредили, что будут рассматривать попытку Вашингтона вмешаться в регулирование режима судоходства как нарушение режима прекращения огня между сторонами конфликта.