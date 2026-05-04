Иран отреагировал на инициативу Трампа по поводу судоходства в Ормузском проливе Иран сочтет идею США насчет судоходства в Ормузском проливе нарушением перемирия

Москва4 мая Вести.Тегеран воспримет попытку Вашингтона вмешаться в регулирование режима судоходства через Ормузский пролив как нарушение режима прекращения огня, заявил глава комитета по нацбезопасности Меджлиса (парламента) Ирана Эбрахим Азизи.

Он отметил готовность Исламской Республики жестко реагировать на любые действия США в проливе.

Управление Ормузским проливом и Персидским заливом не будет осуществляться на основе бредовых заявлений (президента США Дональда – прим. ред.) Трампа написал Азизи на странице в соцсети X

Вечером 3 мая американский лидер анонсировал начало операции "Проект Свобода", целью которой является обеспечение прохода судов через Ормузский пролив. Трамп также предупредил, что готов применить силу в случае любого вмешательства.