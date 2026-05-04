Трамп призвал Южную Корею присоединиться к операции в Ормузском проливе Трамп считает, что Сеулу следует присоединиться к операции в Ормузском проливе

Москва4 мая Вести.Для Южной Кореи настало время присоединиться к операции "Проект Свобода", направленной на сопровождение судов через Ормузский пролив. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Как утверждает глава Белого дома, Иран атаковал в Ормузском проливе суда, не связанные с конфликтом. По словам Трампа, речь идет в том числе о южнокорейском грузовом судне.

Возможно, Южной Корее пора присоединиться к миссии. Мы сбили семь малых лодок, или, как они их называют, "быстроходных" лодок. Это все, что у них осталось. За исключением южнокорейского судна, на данный момент не было ущерба при прохождении через пролив написал Трамп

Ранее американский президент заявил, что операция "Проект Свобода" начнется 4 мая. Как сообщалось, в этой миссии будут задействованы около 15 тысяч американских военных, несколько ракетных эсминцев и более 100 самолетов.