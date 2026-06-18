США не будут сокращать силы в регионе до заключения финальной сделки с Ираном

США не сократят силы в регионе до заключения окончательной сделки с Ираном США не будут сокращать силы в регионе до заключения финальной сделки с Ираном

Москва18 июн Вести.Вашингтон не сократит свои силы в регионе, пока не будет заключена окончательная сделка с Тегераном. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на текст меморандума.

В соглашении также говорится, что Соединенные Штаты не будут сокращать свои силы до тех пор, пока не будет подписано окончательное соглашение. Это означает, что две авианосные ударные группы [США] останутся [в регионе] передает телеканал

Ранее американский лидер Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Журналист издания Axios Барак Равид уточнял, что глава Белого дома подписал копию документа во время ужина с французским президентом Эммануэлем Макроном в Версале (Франция)​​​.