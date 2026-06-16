Ушаков: РФ ожидает визит Уиткоффа и Кушнера после заключения меморандума с Иран

Уиткофф и Кушнер могут прилететь в РФ после заключения сделки между Ираном и США Ушаков: РФ ожидает визит Уиткоффа и Кушнера после заключения меморандума с Иран

Москва16 июн Вести.Кремль рассчитывает, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер смогут приехать в Москву для переговоров по Украине после того, как будет подписан меморандум о взаимопонимании между США и Ираном. Об этом заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что окончание войны на Ближнем Востоке позволит посредникам из Вашингтона помочь с урегулированием украинского кризиса.

Откроется возможность для того, чтобы два хорошо известных нам представителя, Уиткофф и Кушнер, приехали в Москву для встречи с нашим руководством заметил Ушаков

Ранее Тегеран подтвердил начало практической реализации договоренностей по снятию американской морской блокады против Ирана.