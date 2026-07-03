Москва3 июлВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер готовы посетить Россию и Украину, если появятся новые темы для обсуждений. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника США.
В публикации отмечается, что возможные визиты рассматриваются как часть дипломатических усилий Штатов.
Кушнер и Уиткофф готовы отправиться в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсужденийговорится в материале
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал, что Москва рассчитывает на визит американских переговорщиков в РФ после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
Ушаков позднее отметил, что даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы.