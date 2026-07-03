NYT: Уиткофф и Кушнер могут поехать в РФ и на Украину, если будут новые темы

Названо условие, при котором Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию и Украину NYT: Уиткофф и Кушнер могут поехать в РФ и на Украину, если будут новые темы

Москва3 июл Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома, предприниматель Джаред Кушнер готовы посетить Россию и Украину, если появятся новые темы для обсуждений. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного чиновника США.

В публикации отмечается, что возможные визиты рассматриваются как часть дипломатических усилий Штатов.

Кушнер и Уиткофф готовы отправиться в Россию и на Украину, если появятся новые вопросы для обсуждений говорится в материале

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков указал, что Москва рассчитывает на визит американских переговорщиков в РФ после подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

Ушаков позднее отметил, что даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не согласованы.