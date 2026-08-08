Москва8 авгВести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе, сообщает источник ТАСС.
В диапазоне недели - дней десяти поездка может состоятьсяприводятся в сообщении слова собеседника агентства
О возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Россию сообщалось еще в конце июля. Тогда отмечалось, что приезд представителей США может состоятся в ближайшие недели, однако точные сроки и цели визита не уточнялись.
23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника американского президента и зятя главы Белого дома в РФ.