ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить РФ и Украину на следующей неделе

ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить Киев и Москву на следующей неделе ТАСС: Уиткофф и Кушнер могут посетить РФ и Украину на следующей неделе

Москва8 авг Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут посетить Москву и Киев на следующей неделе, сообщает источник ТАСС.

В диапазоне недели - дней десяти поездка может состояться приводятся в сообщении слова собеседника агентства

О возможном визите Уиткоффа и Кушнера в Россию сообщалось еще в конце июля. Тогда отмечалось, что приезд представителей США может состоятся в ближайшие недели, однако точные сроки и цели визита не уточнялись.

23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника американского президента и зятя главы Белого дома в РФ.