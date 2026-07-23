Кремль своевременно сообщит о дате визита Кушнера и Уиткоффа в Москву

Песков: Кремль своевременно сообщит о дате визита Кушнера и Уиткоффа в Москву Кремль своевременно сообщит о дате визита Кушнера и Уиткоффа в Москву

Москва23 июл Вести.Кремль своевременно сообщит о дате визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа и зятя главы Белого дома Джареда Кушнера в РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Мы сообщим об этом сказал он, отвечая на соответствующий вопрос

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Марко Рубио в Маниле. Встреча продлилась около 35 минут.

В ходе диалога участники обсудили широкий круг вопросов двусторонней и международной повестки, в том числе реальое положение дел на фронте в рамках украинского конфликта.

Дипломаты также договорились продолжать контакты по линии внешнеполитических ведомств, в том числе в рамках международных организаций.