Лантратова подтвердила слова о "пытках" украинцев книгами Мединского Лантратова в шутку подтвердила слова о "пытках" украинцев книгами Мединского

Москва23 июл Вести.Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" в шутку подтвердила, что украинцев "пытают" книгами Владимира Мединского и программами Владимира Соловьёва.

Он рассказала, что посещает со своей командой тюрьмы, где содержатся военнопленные, и автобусы с пленными. Важно посмотреть условия содержания, отметила Лантратова.

При этом Владимир Соловьёв добавил: украинцы регулярно жалуются на то, что их страшно пытают, "притом что среди пыток — это книги Мединского и мои программы".

Это так, действительно, это так… В аппарате уполномоченного по правам человека лежит клеймо, которое мы привезли из Курской области, которым пытали ребят - в форме трезубца. Это вот отсылка к фашистам, которые пытали советских солдат, точно так же клеймили свастикой. Вот они так делают с нашими ребятами сказала Яна Лантратова

Уполномоченный по правам человека в России в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" также прокомментировала заявления украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.